Denizli de deniz varmış! Yolda yürürken buldu, milyonlarca yıllık çıktı
Denizli’nin Baklan ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında bulunan deniz yıldızı fosili, milyonlarca yıl öncesine ait çıktı. Deniz yıldızı fosili, bölgenin geçmişte denizle kaplı olduğuna dair de önemli ipuçları sundu.
Boğaziçi Mahallesi Asar Mevkii olarak bilinen dağlık alanda keşfedilen fosil, bulan vatandaş tarafından koruma altına alındı.
Çalkebir Kültür Derneği kurucusu Ahmet Akbay, bölgenin yalnızca kültürel ve tarihi yapılarıyla değil, aynı zamanda jeolojik özellikleriyle de dikkat çektiğini belirtti.
Akbay, yeni bulunan deniz yıldızı fosilinin bilimsel açıdan büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu bulgu, Çalkebir’in geçmişine ışık tutan önemli bir kanıt niteliğindedir" dedi.