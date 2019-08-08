Denizli Bozkurt deprem son dakika depremde ölü ve yaralı var mı?

Denizli son dakika deprem haberi. Sabah saatlerinde İzmir’de meydana gelen depremin ardından bu kez daha şiddetli olarak Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 14.25'te 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Denizli depremi sonrası vatandaşlar Bozkurt depremi sonrası ölü ve yaralıların olup olmadığı merak ediliyor. Bozkurt Belediye başkanı Birsen Çelik depreme ilşkin, “Bazı binalar yıkıldı, yaralılar var” açıklamasında bulundu.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 6 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 14.25'te 6 büyüklüğünde yer deprem kaydedildi. İlçeye bağlı Armutalanı köyüne 1,74 kilometre mesafede yaşanan depremin 7,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

“Depremde yaralılar var”

Öte yandan ilçede 14.19'da da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, "Can kaybı yok, ufak yaralanmalar var. Çöken evlerin altında kalanlar oldu" diye konuştu. İlçede bazı binaların yıkıldığı, enkaz altında kalan vatandaşlar olduğu belirtiliyor. İlçede büyük bir panik yaşandığı öğrenildi. Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlatıldı. Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever, “Can kaybı da yok ciddi bir yaralanma da söz konusu değil. Allah beterinden saklasın.”

"Evlerin tavanları yıkıldı"

Baklankuyucak köyü muhtarı Osman Ocak, ”250 haneli köyde 10’a yakın evin tavanı çöktü. 3-4 evde hasar var. Can kaybımız ve yaralımız yok.” dedi. Ağdan Köyü muhtarı Yıldırıy Bozbey ise, “200 haleli köyümüzde evlerde az hasar var. Caminin minaresi yıkıldı." ifadesini kullandı.