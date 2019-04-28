0553 313 94 23

Denizlerde eşgüdümlü mücadele

Ege ve Doğu Akdeniz’de artan tacizler üzerine Türkiye, tedbir planlamaları üzerine yoğunlaştı.

28 Nisan 2019 Pazar 08:40
Denizlerde eşgüdümlü mücadele

Ege ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler Türkiye’yi harekete geçirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığında geçtiğimiz hafta düzenlenen toplantıyla konunun askeri ve diplomatik uzmanları bir araya getirildi. Türkiye’nin denizlerde hak ve menfaatlerinin korunması kapsamında eşgüdümlü mücadele ilkesi benimsendi. Bu doğrultuda askeri ve diplomatik tedbirler koordineli bir şekilde hayata geçirilecek.

MAVİ VATAN ALARMI

Edinilen bilgiye göre, 462 bin kilometrekarelik Mavi Vatan ekseninde yaşanan gelişmeler karşısında askeri ve diplomatik tedbirlerin eşgüdüm içerisinde uygulanması benimsendi. Toplantıda, son gelişmeler masaya yatırılarak, ortak çalışma grupları oluşturuldu. Çalışma gruplarının hazırlayacakları ortak eylem planları, bir sonraki toplantıda değerlendirilerek konuya ilişkin diplomatik ve askeri tedbirler eşgüdümlü olarak devreye konulacak.

CAYDIRICI GÜÇ DEVREDE

Bir süredir Ege ve Doğu Akdeniz’de oldubittiler karşısında Deniz Kuvvetleri’nin caydırıcı gücü devredeydi. Mavi Vatan tatbikatı ile Türkiye’nin hak ve menfaatlerinin korunması kararlılığı teyit edilirken, son bir yılda 6 yabancı ülke araştırma ve sondaj gemisinin Türkiye ve KKTC sahalarına girişleri Türk donanması tarafından engellenmişti. Diplomaside bu tedbirlerden bağımsız olarak çalışmaya devam ediyordu. Son toplantıyla birlikte tüm bu çalışmaların birbirini destekler ve tamamlar nitelikte yapılarak caydırıcı gücün arttırılması kararlaştırıldı.

DENİZLERİMİZ ISINIYOR

Doğu Akdeniz’de zengin enerji kaynaklarının ortaya çıkarılması ardından son birkaç yıldır Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin denizlerdeki oldu bitti girişimleri artmıştı. Yunanistan, GKRY, İsrail ve Mısır arasında kurulan ittifak, KKTC ruhsat sahalarının da gasp edilerek çıkarılacak doğalgaz ve petrolün GKRY ve Yunanistan üzerinden Avrupa’ya ulaştırılması konusunda çalışmalar yürütüyordu. Türkiye ile gerilimi arttıran Amerika da bu ittifaka destek veren açıklamalar yapmıştı. Ege’de Gayri Askeri Statüdeki Adalar’da ABD’nin üslenmesini teşvik eden ve buralarda ileri karakollar oluşturmaya başlayan Yunanistan’ı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sert bir tonda uyarmıştı.

Yenişafak

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 08:40
  1. Ege
  2. doğu akdeniz
  3. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sosyolog Eyyüp Altun’dan Ermeni ve Kürt sorunları hakkında çarpıcı açıklamalar
    1. Sosyolog Eyyüp Altun’dan Ermeni ve..
    2. Raptors 1-0 önde, Nuggets yarı finalde
    3. Erzurum’a ait Göğermiş peyniri pideyle..
    4. Sudan'da parti toplantısını bastılar!..
    5. TBMM'de bu hafta
    6. Tırnakçılık anı kameralara yansıdı
    7. Ümraniyeli Bilge Çocuklardan..
    8. Hayvanat Bahçesine Ziyaretçi Akını
    9. Mide yanması için hangi bölüme gidilir?
    10. Rektör Çomaklı, 5. Anadolu Tarih ve..
    11. Doğmamış bebeğin sır ölümünü anne..
    12. Yurtta hava durumu
    13. (Özel) ’Cadıköy’ün kadın kramponları..
    14. (Özel) Susurluk tostu ve ayranını..
    15. Engelleri resimleriyle aştılar
    16. Bursa Mehter Takımı Fransa’yı fethetti
    17. Polisten pazarda dolandırıcılık ve..
    18. Dayanışma yemeğinde bir araya geldiler
    19. Ev değil cephanelik
    20. Altınoran KKTC’de Adana’yı anlatacak
    21. Tezgahlarda yasak bolluğu
    22. İstanbul seçim sonuçları son durum ne?..
    23. YSK sandık başkanı başvurularını..
    24. Abdurrahim Albayrak: Şampiyon..
    25. Türkiye dünyaya şov yapacak! Silahlar..
    26. Biberiye otunun yararları nelerdir?..
    27. Afganistan'da Taliban saldırısı: 8 ölü
    28. Türk jetlerinden Katar'da gövde..
    29. Çamlıca Camii'nde mahşeri kalabalık!
    30. Konyaspor, Galatasaray galibiyetine..
    Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...
    Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...
    Türkiye düşmanı Ece Temelkuran Fransızlarla bir oldu! Erdoğan ve halka küstah sözler
    Türkiye düşmanı Ece Temelkuran Fransızlarla bir oldu! Erdoğan ve halka küstah sözler
    AK Partili Başkan'dan talimat: Kimse kullanamayacak
    AK Partili Başkan'dan talimat: Kimse kullanamayacak
    İmamoğlu'ndan kritik atamalar!
    İmamoğlu'ndan kritik atamalar!
    25 yıl sonra gelen itiraf! Büyük katliamda İsrail parmağı
    25 yıl sonra gelen itiraf! Büyük katliamda İsrail parmağı

    Günün Karikatürü

    28 Nisan 2019
    Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!
    Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!
    "Sokak sürpüntüsü"ne sert tepki! Funda Esenç'e soruşturma! Artık uçamayacak
    "Sokak sürpüntüsü"ne sert tepki! Funda Esenç'e soruşturma! Artık uçamayacak