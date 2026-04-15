Denizlerde av yasağı başladı

Türkiye genelinde 1 Eylül 2025 tarihinde açılan balıkçılık sezonu, 15 Nisan 2026 tarihi itibarıyla yerini av yasağına bıraktı. Yaklaşık dört buçuk ay sürecek olan bu dönemde, denizlerde büyük ölçekli avlanma faaliyetleri durdurularak balık stoklarının yenilenmesine imkan tanınacak. Konuya ilişkin verileri paylaşan TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye’nin su ürünleri üretiminde son on yılda ciddi bir ivme yakaladığını, 2014 yılında 537 bin ton civarında olan toplam üretimin 2024 yılında 933 bin tonu aştığını ifade etti. Bu büyümede özellikle yetiştiricilik sektöründeki %145,4’lük artışın belirleyici olduğunu kaydeden Bayraktar, avcılık yoluyla elde edilen deniz balıklarında hamsinin 153 bin tonu aşan miktarıyla liderliğini koruduğunu, onu palamut ve sardalyanın izlediğini belirtti.

Denizlerdeki av baskısının azaltılması ve açık deniz balıkçılığının teşvik edilmesi gerektiğini savunan Bayraktar, Türkiye’deki balık tüketim alışkanlıklarına da değindi. Dünya genelinde kişi başı yıllık balık tüketimi 20,7 kilogram seviyelerindeyken, Türkiye'de bu rakamın 7,7 kilogramda kaldığına işaret eden Bayraktar: "Sürdürülebilir avcılık, sektörümüzün geleceği açısından hayati önem taşıyor. Balık stoklarının korunması ve geliştirilmesi için bilimsel araştırmaların artırılması, koruma ve kontrol faaliyetlerinin güçlendirilmesi gerekiyor" dedi. Bayraktar ayrıca, mevcut potansiyelin korunabilmesi adına kaçak avcılıkla mücadelenin ve denetimlerin sıkılaştırılmasının şart olduğunu dile getirdi.

Av yasağı döneminde balıkçı tezgahlarında arzın devam edeceğini belirten Bayraktar, vatandaşların bu süreçte kültür balıklarına ve uygun saklama koşullarında muhafaza edilen ürünlere yöneleceğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Boy yasağına aykırı küçük balıkların satışı, yasaklı türlerin avlanması ve hijyen koşullarına uyumsuzluk gibi konularda denetimlerin artırılması gerekiyor. Yasak avcılık faaliyetlerinin Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerine ya da jandarmaya bildirilmesi önem taşıyor. Av yasağı süresince balıkçı tezgâhlarında ağırlıklı olarak kültür balıkları olan çipura, levrek ve alabalığın yanı sıra ithal ürünler ve av sezonunda yakalanarak uygun koşullarda muhafaza edilen balık türleri yer alacaktır. Ayrıca bu dönemde balıkçılarımız, karasularının bitişiğindeki uluslararası sularda ve ilgili tebliğ hükümlerine uymak kaydıyla uzatma ağları ile avcılık yapabilecek. Av yasakları, denizlerimizdeki balık popülasyonunun korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyor. Bu süreçte hem balıkçılarımızın hem de vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermesi büyük önem taşıyor."