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Denizlerde av sezonunun başlaması

Ordu'da, su ürünleri avcılık sezonu için "vira bismillah" diyecek balıkçıların da katılımıyla açılış töreni gerçekleştirildi

31 Ağustos 2019 Cumartesi 19:02
Denizlerde av sezonunun başlaması

ORDU (AA) - Ordu'da, denizlerde av sezonunun başlayacak olması dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, Perşembe ilçesindeki Medreseönü Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen törende, 121 kilometrelik sahil şeridiyle Ordu'nun denizle iç içe bir şehir olduğunu söyledi.

Ordu'nun balık avcılığı ve üretiminde ülkede önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Ballı, il genelinde 500'e yakın tekne bulunduğunu, 6 bin civarında da insanın balıkçılıkla uğraştığını anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de şehrin deniz açısından önemine işaret ederek, "Denizimizin balıkçı tekneleriyle, yatlarla, yelkenlilerle, diğer tekneler ve yolcu gemileriyle dolması lazım. Onun için bundan sonraki hedefimiz kendi sularımızda, Karadeniz'imizde bu canlılığı başlatmak. Bunun için de yapacağımız çalışmalar var. Tekne yapımında burası bir merkez olacak." dedi.

Balığın bölge için kıymetli bir ürün olduğunu dile getiren Güler, şunları kaydetti:

"Bu bölgede fındık kadar kıymetli balıklarımız var. Biz hep fındığı konuşuyoruz. Eğer balıkçılığa daha fazla ağırlık verirsek fındığı da geçecek kadar denizde zenginliğimiz var. Denizin hakkını vermemiz lazım. Siz ne istiyorsanız bize bildirin, sizin hizmetinizdeyiz. Bunlarla ilgili çalışmalar için hareket etmek istiyoruz. Burada midyeden tutun diğerlerine kadar birçok deniz ürünleri var. 'Balık Ordu'da yenir, balık Perşembe'de, Medreseönü'nde, Fatsa'da yenir' diye sloganımız olacak. Balık konusuna ağırlık vereceğiz."

Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz da yeni av sezonunun balıkçılar olmak üzere sektöre ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Karadeniz'in avcılıktan elde edilen su ürünlerinin yüzde 62'sini karşıladığını vurgulayan Yılmaz, "2018 verilerine göre, ilimizde yılda yaklaşık 26 bin ton avcılıktan balık ve su ürünleri elde edilmiş, 3 bin ton civarında da yetiştiricilikten su ürünleri üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu haliyle ilimiz ekonomisine de su ürünleri sektörünün sağlamış olduğu katkı 250 milyon lira civarındadır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi sunuldu.

Törende duanın ardından yeni sezonun başlangıcı için kurdele kesildi.

Kurban kesilen ve katılımcılara balık ekmek dağıtılan etkinlikte protokol üyeleri ile balıkçılar gemiyle denize açıldı.

Törene Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Medreseönü Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Mutlu Demir, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin ile balıkçılar ve vatandaşlar katıldı.


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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 19:02
  1. Açılış töreni
  2. Balık
  3. Ordu
  4. su ürünleri avcılık sezonu
  5. Vira Bismillah

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