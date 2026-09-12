Denizin rengi değişti! Yetkililer açıklama yaptı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, falezler bölgesindeki deniz yüzeyinde görülen bulanık renk değişimine ilişkin görüntüler üzerine, bölgede Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekiplerince gerekli inceleme ve kontrollerin gerçekleştirildiği belirtildi.

Bölgede yürütülen çalışmalar sırasında 450 milimetre çapındaki ana içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle hattan açığa çıkan suyun, çalışma alanı ve yol Antalya’da denizdeki renk değişimine açıklama: İçme suyu hattında arıza

Antalya Büyükşehir Belediyesi, falezler bölgesinde denizde görülen bulanıklığın, arızalanan içme suyu hattından çıkan suyun toprak ve yüzey malzemelerini denize taşımasından kaynaklandığını bildirdi. Belediye, kontrollerde atık su deşarjı tespit edilmediğini açıkladı.

Antalya’da falezler bölgesindeki deniz yüzeyinde oluşan renk değişimine ilişkin görüntülerin ardından ASAT ekipleri bölgede inceleme yaptı. Belediyenin açıklamasına göre, bulanıklığın kaynağı 450 milimetre çapındaki ana içme suyu hattında meydana gelen arıza olarak belirlendi.

SU, TOPRAĞI YAĞMUR KANALLARINDAN DENİZE TAŞIDI

Bölgede yürütülen çalışmalar sırasında arızalanan hattan çıkan suyun, çalışma alanı ve yol yüzeyindeki toprak ile ince malzemeleri sürüklediği belirtildi. Yağmur suyu kanalları üzerinden denize ulaşan bu suyun, yüzeyde geçici bulanıklığa ve renk değişimine yol açtığı ifade edildi.

ATIK SU SİSTEMLERİ KONTROL EDİLDİ

İncelemelerde bölgedeki atık su terfi sistemlerinin normal şekilde çalıştığının belirlendiği aktarıldı. Belediye, herhangi bir atık su deşarjına rastlanmadığını, görüntülerin kanalizasyon kaynaklı olmadığını vurguladı.

Ana içme suyu hattındaki arızaya ekiplerin müdahale ettiği, onarım çalışmalarının yanı sıra bölgedeki kontrol ve takiplerin sürdüğü bildirildi. toprak ile ince yüzey malzemelerini sürükleyerek yağmur suyu kanalları aracılığıyla denize ulaştığının belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu durumun deniz yüzeyinde geçici bulanıklık ve renk değişimine neden olduğu tespit edilmiştir. Bölgede bulunan atık su terfi sistemlerinin normal şekilde çalıştığı, yapılan kontrollerde atık su kaynaklı herhangi bir deşarjın bulunmadığı belirlenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda söz konusu görüntünün atık su veya kanalizasyon kaynaklı olmadığı, içme suyu hattının arızalanması sonucu açığa çıkan temiz su olduğu tespit edilmiştir. Ana içme suyu hattında meydana gelen arızaya ekiplerce müdahale edilmiş olup onarım çalışmaları ile bölgedeki kontrol ve takipler sürdürülmektedir."