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Yaşam Denizin içinde 8 saat nöbet tuttular
Yaşam

Denizin içinde 8 saat nöbet tuttular

Yeniakit Publisher
2023-08-27 17:32:00 -

Yaralı yunus için seferber olan sörfçüler, 8 saat suda bekledi.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yaralı yunus için seferber olan sörfçüler, 8 saat suda bekledi. Taşınabilir havuza alınan yunus, rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı.

Olay, Babalı Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaralı bir yunusu fark eden Babalı Sörf Kulübü sporcuları harekete geçti. Yunusu, sörf tahtasıyla kıyıya getiren, sporcular yetkililere haber verdi. Sörfçüler, yunusun herhangi bir zarar görmemesi ve bölgeden uzaklaşmaması için 8 saat boyunca suda kaldı. İstanbul Akvaryum Rehabilitasyon Merkezi merkezi uzamaları ile durum hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu. Bunun üzerine adrese gelen ekipleri, yaralı yunusu taşınabilir bir havuza koyarak 23.30 sıralarında rehabilitasyon merkezine götürdüler. Yunusun sağlığına kavuşması için gerekli tedavi ve bakım süreci başladı.

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