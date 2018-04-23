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Denize düşen kişi hayatını kaybetti

Karşıyaka ilçesinde deniz kıyısında oturan  arkadaşıyla sohbet eden 43 yaşındaki Hüseyin Beşiktaş, denize düşerek hayatını kaybetti.

23 Nisan 2018 Pazartesi 09:00
Denize düşen kişi hayatını kaybetti

Bostanlı Mahallesi'nde deniz kıyısında oturan  arkadaşıyla sohbet eden 43 yaşındaki Hüseyin Beşiktaş, arkadaşının yanından  ayrıldığı sırada bir anda dengesini yitirerek suya düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis  ekiplerince denizden çıkartılan Beşiktaş'ın boğularak hayatını kaybettiği  belirlendi.

Beşiktaş'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna  gönderildi.

Öte yandan, Beşiktaş'ın arkadaşı olaydan sonra sinir krizi geçirdi.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 09:00
  1. İzmir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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