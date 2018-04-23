Denize düşen kişi hayatını kaybetti
Karşıyaka ilçesinde deniz kıyısında oturan arkadaşıyla sohbet eden 43 yaşındaki Hüseyin Beşiktaş, denize düşerek hayatını kaybetti.23 Nisan 2018 Pazartesi 09:00
Bostanlı Mahallesi'nde deniz kıyısında oturan arkadaşıyla sohbet eden 43 yaşındaki Hüseyin Beşiktaş, arkadaşının yanından ayrıldığı sırada bir anda dengesini yitirerek suya düştü.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerince denizden çıkartılan Beşiktaş'ın boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.
Beşiktaş'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Öte yandan, Beşiktaş'ın arkadaşı olaydan sonra sinir krizi geçirdi.
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