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Yerel Denize atlarken ayağını kayalara çarpan genç kız falezlerde mahsur kaldı
Yerel

Denize atlarken ayağını kayalara çarpan genç kız falezlerde mahsur kaldı

Yeniakit Publisher
2024-04-25 10:28:00 -
Denize atlarken ayağını kayalara çarpan genç kız falezlerde mahsur kaldı

Antalya’da falezlerin denizle buluştuğu alandan suya atlayan genç kız, kayalıklara ayağını çarpınca indiği yerden yukarı çıkamadı. Falezlerde mahsur kalan genci deniz polisi botla alıp limana ulaştırdı.

Olay, dün 14.00 sıralarında Murtapaşa ilçesi Fener Mahallesi’ndeki falezlerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte falezlerin denizle buluştuğu alana gelen Rabia K. (20) denize girmek için suya atladığı sırada ayağını kayalıklara çarptı. Sol bacağından yaralanan genç kız, arkadaşının yardımıyla sudan tekrar karaya çıktı. Yürümekte zorlanan Rabia K., indiği falezlerden yukarı çıkamayınca 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep edildi. İhbarın ardından bölgeye kısa sürede ulaşan Deniz Polisi ekipleri, Rabia K., yanındaki diğer kadın ve yardım için gelen erkek bir kişiyi de bota alıp Kaleiçi Yat Limanı’na getirdi.

Bottan karaya çıkartılan genç kız ve yanındakiler, ambulans talep etmeyip kendi imkanlarıyla kontrol amaçlı hastaneye gitti.

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