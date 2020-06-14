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Aktüel

Denize atlamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan tatilciyi itfaiye ekipleri kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-06-14 20:56:39 -
Denize atlamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan tatilciyi itfaiye ekipleri kurtardı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde denize atlamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından indirildi.

Gazipaşa ilçesi Güney Mahallesi'ndeki Kral Koyu'na arkadaşlarıyla yüzmeye giden Tolga K, denize atlamak için yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalıklara tırmandı.

Kayalıkların yüksekliğini görünce denize atlamaktan vazgeçen tatilci, dik kayalıklardan aşağıya inemedi. Düşme tehlikesi geçiren tatilciye, görüntü çekerken rastgele fark eden Abdullah Mutlu (45) ve İlhan Bozkurt (49) yardım etti.

Bozkurt, telefon çekmeyen bölgedeki en yakın köye giderek ip buldu. Burada itfaiye ve jandarma ekiplerine haber veren Bozkurt, daha sonra ipi aşağıya sarkıtarak kayalıklarda güçlükle duran Tolga K'ye uzattı.

Yaklaşık bir saatlik sürenin ardından ipe tutunan genç tatilci, olay yerine gelen Gazipaşa itfaiye ekiplerinin iki saat süren çalışması sonucunda beline ip bağlanılarak aşağı indirildi.

Tatilci Tolga K, kurtarıldıktan sonra görevlilerden özür diledi ve kendisine yardım edenlere teşekkür etti.

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