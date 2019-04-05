Denize atılan resifler karada çıktı

Geçtiğimiz yıllarda Erdek ve Ocaklar körfezinde canlı rezervinin artırılması amacıyla denize bırakılan yapay resifler, aradan geçen 8 yıl sonra araçlara barikat olarak yolda görüldü.

Denizin altında canlı rezervinin artırılması projesi kapsamında, bundan 8 yıl önce dönemin Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Aysan’ın talimatıyla hazırlanan 80 yapay resif, Temmuz 2011 tarihinde düzenlenen törenle Erdek ve Ocaklar körfezine atılmıştı. “Deniz Altında Canlı Rezervinin Artırılması Projesi” kapsamında, denize bırakılan 80 yapay resif dışında denize bırakılmayan, başka amaçla kullanılan 3 yapay resifin, Erdek Kastri’de, Düzler bölgesinde Ersas Sitesi yakınında yolda araç geçişinin engellenmesi için barikat olarak kullanıldığı belirlendi.

Üstlerinde “Erdek Belediyesi” yazılı 3 yapay resifin, yol kapatmada barikat amaçlı olarak kullanıldığını gören duyarlı vatandaşlar, yapay resiflerin yapılma amaçlı olarak kullanılması gerektiğinin kamuoyuna duyurulabilmesi için konuyu gazetecilerle paylaştı.Denizin dibinde bulunması gereken yapay resiflerden 3 tanesinin karada bulunmasının çok anlamsız olduğunu belirten vatandaşlar, resiflerin denize tekrar denize bırakılması için yetkilileri göreve davet etti.