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Yaşam Denizde sürüklenen dubanın üzerinde uyuya kaldılar! Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
Yaşam

Denizde sürüklenen dubanın üzerinde uyuya kaldılar! Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Yeniakit Publisher
2024-06-05 04:13:00 -
Denizde sürüklenen dubanın üzerinde uyuya kaldılar! Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Yalova’da bağlı bulunduğu halatlardan kurtularak açığa sürüklenen dubanın üzerinde uykuya daldıkları için denizde mahsur kalan 4 kişi, kurtarıldı.

Çiftlikköy sahilinde denize giren 4 kişi bir süre sonra kıyıya bağlı dubanın üzerine çıkarak uykuya daldı. İddiaya göre kıyıdaki duba bağlı halatın kopmasıyla açık denize sürüklenmeye başladı. Uyandıklarında denizde sürüklendiklerini fark eden 4 kişi cep telefonlarıyla Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerini arayarak, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Bir süre sonra denizde sürüklenen ve üzerinde 4 kişinin bulunduğu dubanın yeri tespit edildi. Dubayı halatla botlara bağlayan ekipler 4 kişiyi kurtardı. Kıyıya çıkartılarak sağlık kontrolünden geçirilen 4 kişinin durumlarının iyi olduğu belirlendi.

Kaynak: DHA

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