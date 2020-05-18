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Denizde römorkörlerle su püskürtülerek 19 Mayıs kutlaması yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 16:37:17 -
Denizde römorkörlerle su püskürtülerek 19 Mayıs kutlaması yapıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'daki Asyaport Limanı'nda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla denizde römorkörlerle su püskürtüldü, konteynerlerle karada "19 Mayıs" yazıldı.

Liman çalışanları bayram dolayısıyla denizde ve karada koreografi hazırladı.

Bu kapsamda denizde römorkörlerle su püskürtüldü, konteynerlerle de karada "19 Mayıs" yazıldı.

Bu görüntülerin yer aldığı video, sosyal paylaşım sitelerinden yayınlandı.

Videonun kentteki caddelerde yer alan led ekranlardan da gösterileceği bildirildi.

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