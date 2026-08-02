Denizde korku dolu anlar! Küçükçekmece'de sürüklenen tekne kurtarıldı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Küçükçekmece açıklarında motor arızası yapması sonucu denizde sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.
Küçükçekmece’de makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Küçükçekmece açıklarında içerisinde bir kişinin bulunduğu 5 metre boyundaki tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuyla yedeklenen tekne kurtarılarak, Küçükçekmece’de emniyete alındı.