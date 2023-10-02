Denizde kaybolmuştu: Cansız bedeni bulundu!
Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu.
Yalı Mahallesi'nde su yüzeyinde ceset gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçlarının sudan çıkardığı cesedin, 17 Eylül'de denizde kaybolan Muhammet Cebrail Kozan'a ait olduğu belirlendi.
Kozan'ın cenazesi, incelemelerin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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