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Yerel Denizde can pazarı! 81 yaşındaki adam hastaneye kaldırıldı
Yerel

Denizde can pazarı! 81 yaşındaki adam hastaneye kaldırıldı

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Denizde can pazarı! 81 yaşındaki adam hastaneye kaldırıldı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde denize giren 81 yaşındaki Hasan Bilir, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Sahildekiler tarafından sudan çıkarılan Bilir, hastaneye kaldırıldı.

Hatay’da denize giren 81 yaşındaki Hasan Bilir, sahildekilerin müdahalesiyle sudan çıkarıldı.

 

İlçeye bağlı Karaağaç Mahallesi'ndeki sahilde denize giren Hasan Bilir, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Çevredekiler, boğulma tehlikesi geçiren Bilir'i kıyıya çıkardı. İhbar üzerine sahile sağlık ekipleri sevk edildi. Bu arada vatandaşlar, Bilir'e ilk müdahale yaptı. Sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan Bilir'i ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yoğun bakım ünitesine alınan Bilir'in tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

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