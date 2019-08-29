Denizde bacağı yaralanan vatandaşa itfaiye pansumanı
Balıkesir’in Edremit ilçesinde, denizde bacağı yaralanan vatandaşın yardımına itfaiye yetişti.29 Ağustos 2019 Perşembe 13:51
Balıkesir’in Edremit ilçesinde, denizde bacağı yaralanan vatandaşın yardımına itfaiye yetişti.
Edinilen ilgiye göre, Altınkum plajında denize giren Kamber Çelik (69), taş batması sebebiyle bacağı yaralanınca plajda görevli cankurtaran ekibinden yardım istedi. Burhaniye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı cankurtaran ekibi Çelik’in bacağına pansuman yaptı.
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