Denizde bacağı yaralanan vatandaşa itfaiye pansumanı Balıkesir’in Edremit ilçesinde, denizde bacağı yaralanan vatandaşın yardımına itfaiye yetişti.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, denizde bacağı yaralanan vatandaşın yardımına itfaiye yetişti.

Edinilen ilgiye göre, Altınkum plajında denize giren Kamber Çelik (69), taş batması sebebiyle bacağı yaralanınca plajda görevli cankurtaran ekibinden yardım istedi. Burhaniye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı cankurtaran ekibi Çelik’in bacağına pansuman yaptı.

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