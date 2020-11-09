DenizBank'tan gastronomi turizmi ve işletmelerine avantajlı kampanya

İSTANBUL (AA) - DenizBank, koronavirüs salgını dolayısıyla zorlu süreçten geçen yeme içme sektörüne nefes aldırmak üzere Gastronomi Turizmi Derneği ile iş birliğine imza attı.

DenizBank açıklamasına göre banka, Gastronomi Turizmi Derneği üyesi restoran, otel ve yat turizmi işletmesi gibi kurumların, edinmeleri zorunlu olan ve uluslararası akreditasyonu bulunan Gastronomi Turizmi Hijyen Belgesi’ni kolaylıkla almalarına yönelik, Gastronomi Kredisi ürünü ile destek paketi sunuyor.



Tüm sektörlerde KOBİ’lerin ihtiyaçlarını, ülke ekonomisinin geleceğine katkı sunma misyonuyla sahiplenen DenizBank, gastronomi alanında faaliyet gösteren işletmelerin finansmana erişimlerini kolaylaştırmak üzere Gastronomi Turizmi Derneği ile iş birliği gerçekleştirdi.



Bu kapsamda, Gastronomi Kredisi ürünü ile gastronomi işletmelerine aylık yüzde 1,36 faiz oranıyla, azami 36 ay vadeli, 100 bin liraya kadar kredi imkanı sağlanırken, DenizBank POS’larıyla yapılan satışlar için de avantajlı komisyon oranları sunuluyor.







- "KOBİ’lerimizin finansmana hızlı ve kolay ulaşabilmesi için çalışıyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank KOBİ Bankacılığı ve Kamu Finansmanı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Murat Kulaksız, KOBİ’lerin güçlenmesine yönelik sunulan destek ile ülke ekonomisinin kazanacağı bilinciyle hareket ettiklerini, Türkiye mutfağını dünyada tanıtmayı misyon edinen Gastronomi Turizmi Derneği üyelerine de yine bu anlayışla özel avantajlar sunduklarını belirtti.

Kulaksız, üretimin ve istihdamın ana kaynağını oluşturan KOBİ’lerin, finansmana hızlı ve kolay ulaşabilmesi için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle restoranlar, gastronomik ürün üreticileri, gastronomi turu yapan seyahat acenteleri, GT Anadolu projesi kapsamında yurt dışına mallarını satmak isteyen markalar ve GT Hijyen Belgesi ile Kültür Turizm Bakanlığı kapsamında Gastronomi Belgesi almak isteyen kurumlara Gastronomi Kredisi ürünü ile destek paketi sunuyoruz. Özellikle edinilmesi zorunlu ve denetime tabi Hijyen Belgesi konusunda KOBİ’lerimize kolaylık yaratmak bizim için son derece önemli. Aylık yüzde 1,36 faiz oranıyla, azami 36 ay vadeli, 100 bin liraya kadar kredi imkanı sağlamanın yanında, DenizBank POS’larıyla yapılan satışlar için de avantajlı komisyon oranlarımız mevcut. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye ekonomisine katkı yapacak tüm sektör ve işletmelerin yanında durmaya devam edeceğiz."