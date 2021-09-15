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"Denizaltından balistik füze fırlattık"

Güney Kore, denizaltından balistik füze fırlatma testinin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Böylelikle Güney Kore, bu askeri yeteneğe ulaşan dünyadaki 7. ülke oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 10:57:00 -
"Denizaltından balistik füze fırlattık"

Güney Kore, bu sabah denizaltından fırlatılan bir balistik füzeyi başarıyla test ettiğini doğruladı.

Füzenin denizaltı Ahn Chang-ho'dan su altına fırlatıldığı öğrenildi.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, füzenin hedefini başarıyla vurduğunu söyledi.

Böylelikle Güney Kore, bu askeri yeteneğe ulaşan dünyadaki 7. ülke oldu.

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