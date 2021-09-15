"Denizaltından balistik füze fırlattık"
Güney Kore, denizaltından balistik füze fırlatma testinin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Böylelikle Güney Kore, bu askeri yeteneğe ulaşan dünyadaki 7. ülke oldu.
Güney Kore, bu sabah denizaltından fırlatılan bir balistik füzeyi başarıyla test ettiğini doğruladı.
Füzenin denizaltı Ahn Chang-ho'dan su altına fırlatıldığı öğrenildi.
Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, füzenin hedefini başarıyla vurduğunu söyledi.
Böylelikle Güney Kore, bu askeri yeteneğe ulaşan dünyadaki 7. ülke oldu.