  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Deniz Zeyrek yine saçmaladı! Bunlar neyin kafasını yaşıyor Allah aşkına
Medya

Deniz Zeyrek yine saçmaladı! Bunlar neyin kafasını yaşıyor Allah aşkına

Muhalefetin amigosu Deniz Zeyrek, yine saçma sapan bir yazı kaleme aldı. Elleri patlayıncaya kadar alkış tuttuğu partilerin taş üstüne taş koymadığını unutan Zeyrek, Türkiye'ye 20 yılda çağ atlatan AK Parti'ye ise burun kıvırdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-26 08:58:00 -
Deniz Zeyrek yine saçmaladı! Bunlar neyin kafasını yaşıyor Allah aşkına

Muhalefetin amigosu Deniz Zeyrek, yine saçma sapan bir yazı kaleme aldı. Elleri patlayıncaya kadar alkış tuttuğu partilerin taş üstüne taş koymadığını unutan Zeyrek, Türkiye'ye 20 yılda çağ atlatan AK Parti'ye ise burun kıvırdı. Sözcü gazetesi yazarı Zeyrek, iktidar partisinin seçim vaadinde bulunmasını tuhaf karşıladığı yazısında özetle şunları kaydetti:   

"Seçim sathı mailine girdiğimiz şu günlerde iktidar mensupları yine vaatler sıralamaya başladı. Sanki 20 yıldır iktidarda olan onlar değil! Sanki 4 yıldır tüm yetki ve karar onlarda değil! Sanki 2 trilyon 725 milyar 482 milyon doları gerektiği gibi kullanamayan, hatta çarçur eden muhalefet! Bu durum ortadayken iktidar mensupları ne zaman kürsüye çıkıp konuşmaya, vaatler, çılgın projeler anlatmaya başlasa benim aklıma ünlü İtalyan şarkısının sözleri geliyor: Parole Parole Parole… (sözler sözler sözler…) Non cambi mai! (Asla değişmiyorsunuz!)"

 

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

...

20 senede 613 baraj yaklaşık 30 bin km bölünmüş yol modern adalet sarayları okullar hastaneler yapıldı savunma sanayi alanında hürkuş hürjet milli piyade tüfeği atak gökbey helikopterleri yapıldı sayısız kadına gence koskep veya başka kurumlar aracılığıyla destekleme yapıldı para çar çur edildi demek bunları görmemenin adı nedir

ADİL

SALAK BUNLAR BUNLARA ÜLKEYİ TESLİM EDEN VE BUNLARADA KONUŞMA SÖZHAKKI VERENE NE DEMELŞ
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23