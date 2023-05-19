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Medya Deniz Zeyrek, şimdi de bunu dedi! Sende hiç mi utanma yok be adam
Medya

Deniz Zeyrek, şimdi de bunu dedi! Sende hiç mi utanma yok be adam

Yeniakit Publisher
2023-05-19 15:46:00 -
Deniz Zeyrek, şimdi de bunu dedi! Sende hiç mi utanma yok be adam

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, ikinci tur öncesi algı operasyonu için yine kolları sıvadı.

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, ikinci tur öncesi algı operasyonu için yine kolları sıvadı. 

14 Mayıs seçimleri öncesinde cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun pozitif, Tayyip Erdoğan'ın ise negatif bir kampanya dili kullandığını ileri süren Zeyrek, “Sandıktan çıkan ama YSK'ya yansımayan muhalefet oyları inanılır gibi değil. Deprem bölgesindeki oy kullanımıyla ilgili şaibeler bitmiyor. 20 bine yakın sandıkta katılımla ilgili soru işaretleri var” herzelerini yumurtladı. 

 
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