Deniz Zeyrek çok fena coştu! Hayırlı işler bol güneşler birader

CHP amigosu Deniz Zeyrek, muhalefet yalakalığında çıtayı yükseltti.

Millet İttifakı için akıl almaz bir yalakalığa imza atan sözde bağımsız gazeteci Zeyrek, Sözcü gazetesindeki skandal yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) Muhalefet cephesinde (…) bayram havası var. Muhalefet liderleri neşe ve umut saçıyor. Altı liderin eşleriyle çıktığı kürsülerin görüntüleri neşeli müzikler eşliğinde sosyal ağları dolduruyor. Gülücük ve kalpler havada uçuşuyor.

Bazen iktidarın ürettiği yalanlar karşısında savunmaya geçip bu ana hattan uzaklaşsalar da genel olarak muhalefetin pozitif gündemi, projeleri, sorunları çözme konusundaki kararlılığı sokağa da yansıyor.

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Muhalefet belki de uzun zamandır ilk kez psikolojik üstünlüğü ele geçirmiş görünüyor.

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“Sahada durum ne” sorusunu tekrarlayacak olursanız.

İki yankı odasına bakmanızı öneririm:

Erdoğan'ın yankı odasında tehditler, suçlamalar, Kılıçdaroğlu'nun yankı odasında gülücükler, kuş sesleri var.

Erdoğan'ın odasında asık suratlı gergin politikacılar, Kılıçdaroğlu'nun odasında gülümseyen, parmaklarıyla kalp işareti yapan insanlar. (…)”