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Deniz yoluyla ticarette basitleştirme izninin şartları belli oldu

Transit rejimi çerçevesinde dış ticarete konu eşyanın deniz yolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin usul ve esaslar belli oldu.

27 Ekim 2018 Cumartesi 11:25
Deniz yoluyla ticarette basitleştirme izninin şartları belli oldu

Ticaret Bakanlığı'nın Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi), Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, eşyanın deniz yoluyla taşınması kapsamında basitleştirme izni verilebilmesi diğer koşulların yanı sıra başvuru tarihi itibarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü) tarafından verilmiş olan gemi acenteliği yetki belgesine sahip olunması gerekecek.

Manifesto ve konşimento kayıtlarının elektronik ortamda tutulması ve bu bilgilerin gümrük idaresinin sistemine iletilebilmesi için gerekli elektronik altyapıya sahip olmak da izin şartları arasında yer alacak. Başvuru Gümrükler Genel Müdürlüğüne yapılacak.

Basitleştirme izni, yurt dışından getirilecek veya yurt dışına gönderilecek konteynerle taşınan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki deniz limanları arasında deniz yoluyla taşınmasında kullanılmak üzere verilecek.

İzin koşullarından herhangi birinin artık karşılanmadığının izin sahibince bildirilmesi veya gümrük idaresince tespit edilmesi durumunda, eksikliklerin düzeltilmesi veya durumun açıklanmasını teminen bildirim tarihinden başlamak üzere 30 gün süre verilecek. Bu süre, izin sahibinin eksikliklerin giderilebileceğine dair inandırıcı bilgi ve belge sunması kaydıyla 30 gün süreyle uzatılabilecek. Verilen ek süreler içinde gerekli düzeltme yapılmazsa izin iptal edilecek.

Öte yandan "Gümrük Genel Tebliğinde (Transit Rejimi) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre ham petrol, benzin, motorin, gazyağı ve jet yakıtının transitinde çift yönlü olarak, mevcut güzergahlara ek olarak, "Habur Gümrük Müdürlüğü-Nusaybin-Mardin-Diyarbakır-Bingöl-Karlıova-Erzurum-Tortum-Artvin-Borçka-Hopa Gümrük Müdürlüğü" güzergahı da takip edilecek.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 11:25
  1. Mardin
  2. Erzurum
  3. Diyarbakır
  4. Bingöl
  5. Artvin
  6. Ticaret Bakanlığı

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