Deniz ve hava aracı kazalarında arama kurtarma esasları yeniden düzenlendi

ANKARA (AA) - Deniz ve hava araçları kazalarında arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi.

"Deniz ve Hava Araçları Kazalarında Arama Kurtarma Yönetmeliği"nin yürürlüğe konulmasına dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu yönetmelik ile insan hayatını kurtarmaya yönelik deniz ve hava arama kurtarma hizmetlerinin, ilgili ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmelere/anlaşmalara uygun olarak yürütülmesinin sağlanması amaçlandı.

Yönetmelik kapsamında Türk arama kurtarma bölgesi sınırları içerisinde, insan hayatını kurtarmaya yönelik deniz ve hava arama kurtarma faaliyet ve hizmetlerinin yerine getirilmesi ile tıbbi tavsiye, tıbbi tahliye ve tıbbi ilk yardım hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.



