Son Haberler

Ömer Çelik: Sanal bahis ve kumar bir pandemi halini aldı! Bu sorunu çözeceğiz

İstanbul şampiyon İzmir ve Ankara ise zirveye yürüyor! Dünyanın en kötü trafiği listesine CHP belediyeciliği damgası

Bayraktar’dan enerji tasarrufu vurgusu! “Yılda 1 milyar metreküp doğalgaz cepte kalacak”

Mahkeme 'mutlak butlan’ vermeyince havalara uçuyordu: CHP'li Başarır Türk yargısını hedef aldı!

Efe Öztürk, pitbull saldırısından taburcu oldu: Fakat yüzündeki yaralar kalıcı olacak

‘Hiçbir şeye devam veremiyor’ Muhalif Erdem Atay şovmen Ekrem'i yerden yere vurdu

İZBETON kooperatif davası sanıkları hakim karşısında! "Bu CHP projesidir, binlerce aile mağdur oldu"

"OdaTV buysa deist Atatürkçülerde hayır yoktur"

Doğu Perinçek’ten çağrı! Af kanunu için “meclis bu çıkmazı aşmalı” mesajı

İran’dan kritik nükleer mesaj! UAEA ile kapıların tamamen kapanmadığı vurgulandı!
Deniz ürünleri avcılığında yeni dönem!
Aktüel

Deniz ürünleri avcılığında yeni dönem!

Alican Öztekin
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Deniz ürünleri avcılığında yeni dönem!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su ürünleri avcılığında yeni bir dönemin başladığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su ürünleri avcılığında yeni bir dönemin başladığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

“Su ürünleri avcılığı, ilk kez sözleşmeli üretim kapsamına alındı. Böylece hem üretici hem alıcı korunacak, sektörün kayıtlılığı artacak, üretimde planlama güçlenecek ve kaynakların sürdürülebilir kullanımı güvence altına alınacak.”

