Deniz ürünleri avcılığında yeni dönem!
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su ürünleri avcılığında yeni bir dönemin başladığını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su ürünleri avcılığında yeni bir dönemin başladığını duyurdu.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:
“Su ürünleri avcılığı, ilk kez sözleşmeli üretim kapsamına alındı. Böylece hem üretici hem alıcı korunacak, sektörün kayıtlılığı artacak, üretimde planlama güçlenecek ve kaynakların sürdürülebilir kullanımı güvence altına alınacak.”