  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Şiddetli deprem sonrası Japonya'da yol çöktü... Şoktalar

TSK Suriye’ye üç koldan girdi! Türk askeri Afrin, Rasulayn ve Halep'in kuzeyinde. "PKK’nın Suriye Kolu Çöküşün Eşiğinde

Ukrayna'ya dev askeri yardım

CHP’de tiyatro bitmiyor! "Sokak Röportajı" Maskesi Düştü: Mansur Yavaş Güzellemesi Yapan Kişi, CHP İl Başkan Yardımcısı ve BELPA Yöneticisi Çıktı!

Kartal ağır yaralı

SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu Duruşmasında "Yasa Dışı Ses Kaydı" Skandalı! Başsavcılık Organize Suçlar Soruşturması Başlattı

Bahis soruşturmasında yeni gelişme! 29 kişiye tutuklama talebi

CHP'li başkanın gençleri darp ettiği iddia edildi! Skandal olay, CHP’yi karıştırdı: Odaya kilitleyip kemiklerimizi kırdı

Macaristan Başbakanı Orban Türkiye'de: Her iki liderden önemli açıklamalar

8 Aralık devrimi sonrası.. İşte Türkiye'den ayrılan Suriyeli sayısı
ABD'de 41 tarihi eser Türkiye'ye iade edildi
Kültür - Sanat

ABD’de 41 tarihi eser Türkiye’ye iade edildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD’de 41 tarihi eser Türkiye’ye iade edildi

ABD’nin New York kentinde düzenlenen törenle, Türkiye’den kaçırılan ve değeri 8 milyon doları aşan 41 tarihi eser Türkiye’ye iade edildi. Yetkililer, iadenin uluslararası ortak soruşturmalar ve iki ülke arasındaki güçlü iş birliği sonucu gerçekleştiğini belirtti.

Türkiye’nin kültürel mirası açısından büyük önem taşıyan bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentindeki Manhattan Bölge Savcılığı’nda düzenlenen iade töreninde, Türkiye’den kaçırılan toplam değeri 8 milyon doları aşan 41 tarihi eser Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine teslim edildi.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Düzenlenen törende, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı bir konuşma yaptı. Törenin ev sahipliğini yapan Yardımcı Bölge Savcısı ve Kaçakçılıkla Mücadele Birimi Başkanı Matthew Bogdanos ile ABD İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) Yardımcı Özel Sorumlu Ajanı Tom Acocella da konuşma yapan isimler arasındaydı.

Yetkililer, iade edilen eserlerin uluslararası ortak soruşturmalar sonucu kurtarılan önemli kültürel miras parçaları olduğunu belirterek, Türkiye ile ABD arasındaki tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelede süren güçlü iş birliğini vurguladı. Eserlerin kurtarılmasının, uluslararası hukukun ve kültürel mirasın korunmasına yönelik ortak kararlılığın bir göstergesi olduğu ifade edildi.

Jandarma operasyonunda tarihi eserler ele geçirildi
Jandarma operasyonunda tarihi eserler ele geçirildi

Yerel

Jandarma operasyonunda tarihi eserler ele geçirildi

1
