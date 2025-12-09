ABD’de 41 tarihi eser Türkiye’ye iade edildi

Türkiye’nin kültürel mirası açısından büyük önem taşıyan bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentindeki Manhattan Bölge Savcılığı’nda düzenlenen iade töreninde, Türkiye’den kaçırılan toplam değeri 8 milyon doları aşan 41 tarihi eser Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine teslim edildi.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Düzenlenen törende, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı bir konuşma yaptı. Törenin ev sahipliğini yapan Yardımcı Bölge Savcısı ve Kaçakçılıkla Mücadele Birimi Başkanı Matthew Bogdanos ile ABD İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) Yardımcı Özel Sorumlu Ajanı Tom Acocella da konuşma yapan isimler arasındaydı.

Yetkililer, iade edilen eserlerin uluslararası ortak soruşturmalar sonucu kurtarılan önemli kültürel miras parçaları olduğunu belirterek, Türkiye ile ABD arasındaki tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelede süren güçlü iş birliğini vurguladı. Eserlerin kurtarılmasının, uluslararası hukukun ve kültürel mirasın korunmasına yönelik ortak kararlılığın bir göstergesi olduğu ifade edildi.