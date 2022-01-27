Deniz Undav hangi takımda oynuyor? Deniz Undav kaç yaşında?
A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Stefan Kuntz'un Belçika'da futbol kariyerine devam eden Deniz Undav'ı ay-yıldızlı takıma davet etmek istediği gelen haberler arasında. Peki, Deniz Undav kimdir kaç yaşında?
24 Mart'ta Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda Portekiz ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz'un Deniz Undav'ı ay-yıldızlı takıma davet etmek istediği ileri sürüldü.
Deniz Undav hangi takımda oynuyor? Deniz Undav kaç yaşında?
Deniz Undav 19 Temmuz 1996'da Almanya'nın Achim kentinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine Achim'de başlayan Deniz Undav sırasıyla Werder Bremen, Weyhe ve TSV Havelse formaları giydi. Deniz, 2015 yılında TSV Havelse ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Forvet hattında oynayan Deniz 1 Temmuz 2020'de SV Meppen'den Union SG takımına transfer oldu.
Deniz Undav, Belçika Ligi ekibiyle çıktığı 73 maçta 24 gol atıp 15 asist yaptı.