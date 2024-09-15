Deniz ulaşımına fırtına engeli! Bursa Deniz Otobüslerinde seferler iptal edildi
İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağmur ulaşımı olumsuz etkiliyor .Bursa ile İstanbul arasında hizmet veren deniz otobüsü seferlerinden 6'sı, kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 15.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 16.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 17.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
BUDO'nun saat 14.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamadı.