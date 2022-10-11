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Aktüel Deniz Uğur'dan şoke eden iddia!
Aktüel

Deniz Uğur'dan şoke eden iddia!

Reha Muhtar ve eski eşi Deniz Uğur arasındaki sular durulmuyor. Oyuncu Deniz Uğur eski eşi Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığını iddiasıyla mahkemeye başvurmuş ve kamuoyunda geniş yer bulmuştu. Deniz Uğur, son açıklamasında, Reha Muhtar’ın akli melekelerinin yerinde olmadığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 11:02:00 - 2022-10-11 11:04:16
Deniz Uğur'dan şoke eden iddia!

Reha Muhtar ve eski eşi Deniz Uğur arasındaki sular durulmuyor. Oyuncu Deniz Uğur eski eşi Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığını iddiasıyla mahkemeye başvurmuş ve kamuoyunda geniş yer bulmuştu. Deniz Uğur, son açıklamasında, Reha Muhtar’ın akli melekelerinin yerinde olmadığını iddia etti.

Oyuncu Deniz Uğur, çocuklarının babası Reha Muhtar'ın, 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulunmuştu. Mina'nın velayeti 2 ay süreyle Uğur'a verilmiş, Poyraz ise Muhtar'da kalmıştı. Uğur, önceki gün yeni bir dava açtı. Verdiği dilekçede şok açıklamalarda bulunan Uğur, çocukların can güvenliği için velayetlerinin kendisine verilmesini talep etti.

"CEZAİ EHLİYETİ YOK"

Sabah'a göre; Uğur, Muhtar'ın akli melekelerinin yerinde olmadığını, tanıkların anlatımına göre intihar eğilimi olduğunu öne sürdü. Cezai ehliyetinin olup olmadığı incelenmeden çocukların babalarıyla yalnız görüşmelerinin tehlikeli olduğunu belirten oyuncu, Muhtar'ın sağlık kuruluşuna sevk edilmesi talep etti.

Çocukların babası Muhtar'ın, Uğur'un suçlamalarına nasıl cevap vereceği merak konusu oldu.

 

 


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