Deniz Türüç’ten esprili transfer cevabı!

Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan milli futbolcu Deniz Türüç, Kayserispor'un 5-2 kaybettiği Eibar maçının ardından konuştu.

Bir basın mensubunun, "Seni helikopterle alacaklarmış" şeklindeki yorumuna yanıt veren Deniz Türüç, "Öyle mi, benden daha fazla biliyorsunuz" diyerek espri yaptı. Deniz maçla ilgili olarak ise "Gol atamadım ama asist yaptım" yorumunda bulundu.