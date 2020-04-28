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Spor

Deniz Türüç'te müthiş değişim! Son hali herkesi şaşırttı

Fenerbahçe'de futbolcular gözünü salgın sonrası yeniden başlayacak lige çevrildi. Sarı-lacivertlilerde Deniz Türüç bu dönemi en faydalı geçiren isimlerin başında geliyor. Türüç gözünü formaya dikti ve kilo verdi.

2020-04-28 09:23:00 -
Deniz Türüç'te müthiş değişim! Son hali herkesi şaşırttı

Corona virüs salgını sebebiyle lige verilen zorunlu arada Fenerbahçe'de forma giyen Deniz Türüç, en çok çalışan isimlerin başında geliyor. Lig başladığında ilk 11'e forma giymek isteyen ve özel bir antrenör ile çalışan Deniz Türüç, önemli bir değişim yaşadı. Görenler neredeyse tanıyamadı.  Skorer'in haberine göre; 47 gündür çalışmalarını evinde sürdüren Deniz Türüç özel antrenörü Umut Özalp ile birlikte büyük bir değişim yaşadı. Beş kilo veren Deniz’in kas kütlesi de çok iyi bir hale geldi.

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