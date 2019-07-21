0553 313 94 23

"Deniz Türüç gibi bir oyuncuyu kaybetmek istemem"

- İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman:"İlk hazırlık maçımızı oynadık. Skor açısından memnun değiliz"- "Deniz şu anda takımın önemli oyuncularından, kaptanlarından biri. Bize hücum bölgesinde çok önemli katkılar yaptı. Böyle bir oyuncuyu kaybetmek istemem"-Sarı-kırmızılı futbolcu Mensah:"Eibar gibi İspanya'dan gelen, güçlü takımlara karşı oynamak çok önemli. Kendimizi görebildik. Bence gayet iyiydik"

21 Temmuz 2019 Pazar 22:53
"Deniz Türüç gibi bir oyuncuyu kaybetmek istemem"


JENBACH (AA) - İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, transferde Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı yazılan Deniz Türüç gibi bir futbolcuyu kaybetmek istemediğini söyledi.

Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Jenbach şehrinde İspanya'nın Eibar takımına 5-2 yenildikleri hazırlık maçından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karaman, "İlk hazırlık maçımızı oynadık. Skor açısından memnun değiliz." dedi.

Oyunun ilk yarısının daha dengeli geçtiğini aktaran Karaman, "İlk yarıda kafamızda düşündüğümüz takım daha kontrollü ve daha iyiydi. Oyuncu değişikliklerinden sonra denge de kayboluyor. Yeni gelen futbolcular var. Özellikle defansta bariz hatalar yapıp goller yedik. Hücum bölgesinde eksik pozisyon oyuncuları var. Bizim için iyi bir test maçı oldu. Rakibimiz de İspanya'nın önemli takımlarından biri. En azından kendimizin hazırlık döneminde nerede olduğumuzu gördük. Kampa geç katılan futbolcularımız oldu. 2-3 hafta içinde gerçek bir takım görüntüsü ortaya koyabiliriz." diye konuştu.

Adı transferde geçen Deniz Türüç ile ilgili bir gelişme olmadığını aktaran Hikmet Karaman, "Deniz şu anda takımın önemli oyuncularından, kaptanlarından biri. Bize hücum bölgesinde çok önemli katkılar yaptı. Böyle bir oyuncuyu kaybetmek istemem. Son dönemdeki gelişmelerden haberim yok." ifadelerini kullandı.



- Mensah: "Kendimizi görebildik"


Sarı-kırmızılı takımın Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah, Eibar karşısında kendilerini denediklerini kaydetti.

Yaklaşık 1 haftadır kampta çalıştıklarını aktaran Mensah, "Eibar gibi İspanya'dan gelen, güçlü takımlara karşı oynamak çok önemli. Kendimizi görebildik. Bence gayet iyiydik. İlk maçımız. İlk kez beraber oynayan futbolcular vardı." değerlendirmesinde bulundu.

Takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili bir soru üzerine Mensah, "Şu anda Kayserispor'un oyuncusuyum. Takımla alakalı başarılara odaklanmam gerekiyor. Bunun için çalışıyorum. Gelecekle alakalı her an her şey olabilir. Şu anda onları düşünmektense çalışmalara odaklanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 22:53
  1. Bernard Mensah
  2. Eibar
  3. Futbol
  4. Hikmet Karaman
  5. İstikbal Mobilya Kayserispor
  6. Spor Toto Süper Lig
  7. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kahramanmaraş’ta elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
    1. Kahramanmaraş’ta elektrikli bisiklet..
    2. Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 4..
    3. Çin'den Fenerbahçe'ye teklif! Tam 51..
    4. Ayvalık’ta ambulans helikopter acil..
    5. Gümüşhane’de silahlı saldırı: 1 ölü
    6. Datça’da kaza: 2 yaralı
    7. ABD'den kritik Türkiye açıklaması!
    8. Nijerya'da kaçırılan Türklerin..
    9. Adıyaman’da otomobil ile motosiklet..
    10. Aydın’da yangın; Makilik alanda..
    11. Demirci beldesinde yenilenen seçimi AK..
    12. "Deniz Türüç gibi bir oyuncuyu..
    13. 27 yıl sonra köyüne dönen 82 yaşındaki..
    14. Tekirdağ'da gıda zehirlenmesi şüphesi
    15. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin..
    16. Milliler Avrupa şampiyonu
    17. Meteoroloji'den sağanak uyarısı! O..
    18. Atletizm: Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası
    19. Yetkililer uyardı! Bunlar domates..
    20. İsrail mahkemesinden Doğu Kudüs'te 16..
    21. Arap medyasından skandal! O..
    22. 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol..
    23. Hindistan'da yıldırım isabet eden 32..
    24. Bakan Kasapoğlu’ndan Viktoria Zeynep..
    25. Bakan Kasapoğlu'ndan Viktoria Zeynep..
    26. Aydın'da makilik alanda yangın
    27. Türk öğrenciler "Formula Student"..
    28. Hong Kong'da maskeli bir grup..
    29. Voleybol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa..
    30. Devlet başkanı öldü mü? Haber alınamıyor
    Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş S-400 açıklaması!
    Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş S-400 açıklaması!
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci