Deniz Türüç Fenerbahçe’de Fenerbahçe, Kayserispor’dan Deniz Türüç’ü kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, Kayserispor’dan Deniz Türüç’ü kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, Deniz Türüç’ün transferi için Kayserispor Kulübü ile anlaşmaya vardı. Önümüzdeki günlerde sağlık kontrolünden geçecek olan Türüç ile 3 yıllık anlaşma sağlanılacağı öğrenildi.

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