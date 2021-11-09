Deniz tarağı nedir? Deniz tarağı tarifi, nasıl yapılır?
Deniz tarağı dünyanın en uzun yaşayan canlılarından biri olarak bilinir.
Derin sularda uzun yıllar boyunca yaşayan deniz tarağı hayvanı, yüksek besleyicilik özelliğinin yanı sıra farklı nedenlerle de oldukça ilginç bir deniz kabuklusudur.
Malzemeler:
-300 gram kadar yeterli olacak deniz tarağı
-1 yemek kaşığı kadar tereyağı
-2 diş sarımsak ve yarım demet maydanoz
Beşamel sosu için:
-1-1 buçuk ayarda yemek kaşığı tereyağı
-3.5 yemek kaşığı un
-1 su bardağı süt
-2 diş sarımsak ve 1 çay kaşığı hardal
-Yarım fincan konyak
-Deniz Tarağının Üzeri İçin
-Gravyer peynir 100 gr kadar ve bir tutam maydanoz
Nasıl yapılır?
-Derin bir tavanın içerisine deniz taraklarını koyup güzelce haşlanmasını sağlayın.
-Ardından tereyağını da bir tavaya alın. Sarımsak ve maydanozları da ince ince kıyıyoruz. Tavaya eklenen sarımsak ve maydanozların yanına deniz tarağını koyarak sotelemeniz gerekmektedir.
-Deniz tarağının beşamel sosu için ise tava da tereyağı ve un sararana kadar kavrulur. Kavrulan un ve tereyağının üzerine bir su bardağı ılık süt eklenir.
-Kaynadığında ise ocaktan alınıp ezilmiş sarımsak, hardal ve konyak eklenerek karıştırma işlemine devam edilir.
-Fırın kabını alıp deniz taraklarını yerleştirdikten sonra ise üzerine beşamel sos dökülür.
-Tercihe göre lezzetini daha fazla arttırmak adına gravyer peynirler konulduktan sonra orta derecede önceden ısıtılmış fırında peynirler eriyene kadar güzel bir şekilde pişirilir.
Afiyet olsun.