Deniz suyunu ilaç diye satıyorlar



Yok daha neler demeyin, evet aynen böyle.. Bildiğiniz deniz suyunu size ilâç diye satıyorlar. Ve o deniz suyu gerçekten bir ilâç!

Çünki, deniz suyu tedavisi sinüzit ve kronik rinosinüzit alanlarında sıklıkla tercih ediliyor. Burada iki tip tedavi uygulanıyor. Birincisi, antibiyotik ile bakterilerin yok edilmesi ikincisi ise bakterilerin, iltihabi kabukların veya ifrazatların mekanik olarak uzaklaştırılması..

Deniz suyu tedavisi tee ilk çağlara dayanıyor. Denizci milletler asırlar önce keşfetmişler, deniz suyunun genizdeki tedavi edici rolünü. Gribe ve sinüzite karşı burunlarına çekmişler.

Sadece grip ve sinüzit mi?

Bu yöntem, kulak burun boğaz, cilt, kalp dolaşım bozuklukları ve psikolojik rahatsızlıklar için de kullanılıyor artık..



Uzunca bir süre bizim günlük pratiğimizde deniz suyu yoktu.



Eh, 4 tarafımız deniz ama, biz yüzme bile bilmeyen, sünnet olması sabit iken öğrenmeye üşenen, denize vardığında ayağını sokmakla yetinen bir milletiz!

Yalansa yalan deyin; gerçek bu!

Deniz suyu tedavisi artık KBB uygulamasına tekrar aktif olarak girdi. Son dönemlerde gelişmesinin sebebini endoskopik sinüs cerrahisine bağlayanlar da var. Bu cerrahi işlemden sonra burunda kabuklar meydana geliyor ve bu kabukların burundan uzaklaştırılması gerekiyor. O zaman da deniz suyu aranıyor. İlâç sanayii damla ve sprey biçiminde hazırlamış, hekimler reçetelerine yazıyor.

ÖDEMİ AZALTARAK NEFES ALMAYI KOLAYLAŞTIRIYOR

Deniz suyu kulak burun boğaz tedavisinde temel kullanım alanı olarak üst solunum yolu enfeksiyonlarında tercih ediliyor.



Yani burun ve burun etrafında hava boşlukları olan sinüslerin akut ya da kronik enflamasyonları ve enfeksiyonlarında kullanılıyor.

Burada iki tip tedavi uygulanıyor. Birincisi, antibiyotik ile bakterilerin yok edilmesi ikincisi ise bakterilerin, iltihabi kabukların veya salgıların mekanik olarak uzaklaştırılması.



Hatta burada da deniz suyunun tuz konsantrasyonu biraz daha yüksek olanları tercih ediliyor. Yani okyanus suyu ta dışarılardan getirtiliyor iyi mi?! Bütün akdeniz sahillerimizin berrak sular dururken, okyanustan daha tuzlu deniz suyu getirtiyoruz!

Neyse ister gülün, ister ağlayın, işte bu sprey olarak ya da solüsyon şeklinde kullanılan deniz sularının en temel özelliği bakterilerin ürettiği kabukların ve iltihabi artıkların uzaklaştırılması.

Deniz suyunun özelliklerinden bir tanesi de vücuttaki dokulardan daha fazla tuzlu olduğu için burundaki dokulardan fazla olan suyu çekerek enfeksiyona bağlı ödemi kısmen azaltması ve nefes almak için yer açması.

Ayrıca deniz suyunun mekanik olarak da bu bakterilerin sayısını azalttığını ve ameliyat sonrasında da kullanıldığını belirtelim.

Burnun içinde, ince tüyler var. Bir mukozayla çevrili.. Ve bu tüyler burundaki salgıları genze doğru süpürme özelliği bulunmakta.

Alerji ve enfeksiyonlar bu tüylerin özelliklerine kaybetmesine sebep oluyor. Eser elementler ise bu fonksiyonların yeniden kazanılmasına katkı sağlıyor.

SİNÜZİT HASTALIĞINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR!

Alerjik rinitin bazı tiplerinde de deniz suyu faydalı. Polen gibi alerjenlerden dolayı mukus burun içerisinde birikiyor. Bu hastaların nefes almasını zorlaştırdığı gibi alerjenin burun içerisinden uzaklaşmasını da engelliyor. Deniz suyu bunun için de uygun bir tedavi.

Deniz suyu hazır tuzlu sulardan farkı, içerisindeki selenyum, vanadyum, iyot gibi eser elementler..

"YA BEN EVDE TUZLU SU YAPAR, BURNUMA ÇEKERİM!"

Elbette yapabilirsiniz. Kimse engel olamaz. Fakat evde hazırlanan suların içerisindeki tuz ve sodyum konsantrasyonunun ayarlanması sağlayamazsınız.

Ne çok fazla ne de çok az tuz içerecek şekilde standartlaştırılması gerekiyor. Denizi halkeden, sizi beni, onu yaratan bunu böyle hassas ölçüde yapmış!

Düşünürseniz secdeye varıp şükretmemiz için o kadar çok hikmet var ki, işte deryadan bir damlası da bu!

PAPATYAYI DA HATIRLATALIM

Sinüzite iyi gelen şifalı bitkiler de var. İşte bir kür tarifi;



Yaklaşık yarım litre suyu kaynatınız. İki tatlı kaşığı kurutulmuş papatyayı kaynayan suyun içine atınız. Kaynayan suyu bir başka kaba aktarıp, başınızı havluyla örterek, yüzünüzü buharına tutunuz ve burnunuzdan nefes alıp veriniz. Arada ağzınızdan da nefes alıp veriniz. Bu uygulamayı 5 dakika sürdürünüz. Bir süre sonra suyu tekrar kaynatıp 5 dk. daha aynı şekilde başınızı havluyla örterek uygulayınız.

Ertesi gün aynı şekilde 5 dk. Uygulayıp yarım saat ara veriniz ve 5 dakika sonra tekrar yapınız.

Akıntının gelmeye başladığı gün, 3 gün ara veriniz. Yeterli rahatlama sağlandıktan sonra ileri tarihlerde uygulama tekrar edilebilir.