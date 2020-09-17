Deniz piyadesinin yeni aracı ZAHA'nın testlerinde bir aşama daha geçildi

ANKARA (AA) - Amfibi deniz piyadelerinin ihtiyaçları için geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı'na (ZAHA) ilişkin testlerde bir aşama daha tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan ZAHA Projesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Demir, "Amfibi deniz piyademizin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak geliştirilen ZAHA'nın mühendislik doğrulama faaliyetlerinde önemli bir aşama olan kendini düzeltme testi başarıyla tamamlandı." bilgisini verdi.

İsmail Demir'in paylaşımına göre, ZAHA'lar zorlu hava koşullarında denizde alabora olması durumunda, içinde bulunan mürettebata zarar vermeden ve ilave bir sistem kullanmadan kendini döndürme özelliğine sahip. Bu testle doğrulama faaliyetleri tamamlandı ve artık kalifikasyon testlerine başlanacak.