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Deniz Öncü San Marino’da sahne alıyor

Türk motosikletinin en önemli genç temsilcilerinden biri olan Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası 13’üncü yarışı olan San Marino’da köprücük kemiğinden sorun yaşayan kardeşi Can Öncü’nün yerine piste çıkıyor.

13 Eylül 2019 Cuma 17:49
Deniz Öncü San Marino’da sahne alıyor

Türk motosikletinin en önemli genç temsilcilerinden biri olan Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası 13’üncü yarışı olan San Marino’da köprücük kemiğinden sorun yaşayan kardeşi Can Öncü’nün yerine piste çıkıyor. 2018 Red Bull MotoGP Rookies Cup’ta mücadele eden 16 yaşındaki Red Bull sporcusu Öncü, bu sezon wild card alarak Moto3’te iki kez piste çıkmıştı. Genç yıldız Moto3’te Red Bull KTM Ajo takımı ile mücadele ediyor.



Türkiye’nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Deniz Öncü, 2019 Moto3 Dünya Şampiyonası’nda 13’üncü yarışında köprücük kemiğinden sorun yaşayan kardeşi Can Öncü’nün yerine piste çıkıyor. Bu sezon wild card alarak Moto3 Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan Deniz Öncü 3’üncü kez Moto3 heyecanını yaşayacak. Yarış Pazar günü TSİ 12.00’de başlayacak.



Lider Marc Marquez de sahne alıyor


Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP’de de sezonun 13’üncü yarışı San Marino’da koşulacak. 4.2 kilometre uzunluğundaki Misano Pisti’nde Red Bull sporcusu Marc Marquez sezonun kendisi adına 7’nci birinciliğini elde etmeye çalışacak. Pazar günü TSİ 15.00’da başlayacak ve 27 tur sürecek yarış öncesinde Marquez, 250 puanla sürücüler sıralamasında liderlik koltuğunda otururken 172 puanlı Andrea Dovizioso ikinci sırada bulunuyor. Alex Rins ise 149 puanla 3’üncü basamağın sahibi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 17:49
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