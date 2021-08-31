Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan "AKSUNGUR" siparişi

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, TUSAŞ’a AKSUNGUR İHA siparişinde bulundu. Türk Deniz Kuvvetleri, mevcut ANKA siparişlerinin bir kısmını AKSUNGUR’a kaydırdı. Bu kapsamda kuvvete ilk AKSUNGUR teslimatının, bu yıl içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

TUSAŞ tarafından şu ana kadar iki adet AKSUNGUR İHA prototipi üretildi. AKSUNGUR İHA’lardan biri, halihazırda Orman Genel Müdürlüğü için Adana’da görev icra ediyor. AKSUNGUR’un seri üretimine de başlayan TUSAŞ, yıl sonuna kadar dört İHA’nın üretimini tamamlayacak.

Prototip uçaklarda icra edilen testler esnasında 49 saatlik rekor havada kalış süresine ulaşılmıştı. Seri üretim AKSUNGUR İHA’lar, prototip uçaklara göre birkaç yüz kilo daha hafif olacaklar. Bu sebepten ötürü seri üretim İHA’lar ile 60 saat havada kalınabileceği öngörülüyor.

Halihazırda Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde 6 adet ANKA-B ve 8 adet Bayraktar TB2 İHA bulunuyor. Öte yandan AKSUNGUR’un kısa süre içerisinde yerli üretim PD-170 motorlarıyla ilk uçuşunu gerçekleştireceği tahmin ediliyor.

750+ kilogram faydalı yük kapasitesine sahip olan AKSUNGUR İHA; keşif-gözetleme, taarruz ve deniz karakol görevlerini yerine getirebiliyor. 12 adet Roketsan MAM-L mühimmatıyla yaklaşık 30 saat havada kalabilen AKSUNGUR, Sonobuoy da atabilecek. Yıl sonuna kadar ilk sonobuoy atışlarının gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Sonobuoy nedir?

"Sonarlı Şamandıra" olarak ifade edebileceğimiz Sonobuoylar, çeşitli hava ve suüstü platfomlarından atılan sensörlerdir. Bağlı bulunduğu platformdan atıldıktan sonra belirlenen derinliğe inen sonobuoylar, özellikle denizaltılara yönelik akustik bilgi toplamaktadırlar. Sonobuoylar tarafından toplanan bu akustik bilgi, genellikle VHF kanalından hava ve/veya suüstü platformlara iletilmektedir.

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