Deniz Kuvvetleri Komutanı kim? Deniz Kuvvetleri Komutanı kim oldu?

2021 YAŞ toplantısı kararları merak ediliyor. YAŞ toplantısında kuvvet komutanlarının durumu da netlik kazanmış olacak. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın yanı sıra görev süresini ve yaş haddini bu sene dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın durumları ise YAŞ'tan çıkacak en önemli kararlar arasında yer alıyor. Peki Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal kimdir? Oramiral Adnan Özbal nereli?

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal kimdir?

1958 yılında İstanbul'da doğan Oramiral Adnan ÖZBAL, 1976 yılında Deniz Lisesinden, 1980 yılında Deniz Harp Okulundan Teğmen rütbesi ile mezun olmuştur.

1980 yılından itibaren sırasıyla TCG İSTANBUL ve TCG MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Muhriplerinde Branş Subaylığı, TCG ŞAHİN Hücumbotunda II.Komutanlık, TCSG 22, TCG ŞAHİN Ve TCG RÜZGAR Hücumbotlarında Komutanlık, 2003-2005 yıllarında 2 sene süreyle 2’nci Hücumbot Filotillası Komodorluğu görevlerini deruhte etmiştir.

1989 yılında Deniz Harp Akademisi Öğrenimini tamamlayan Ora. ÖZBAL, karargah görevleri kapsamında Hücumbot Filosu Karargahı, Gnkur.İsth.Bşk.lığı ve Napoli/İtalya’da Nato Karargahında Proje Subaylığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler Başkanlığında Şube Müdürlüğü, Kuzey Deniz Saha Komutanlığında, Lojistik ve Harekat Başkanlıkları görevlerinde bulunmuş ve 2008 yılında Tuğamiralliğe terfi etmiştir.

Tuğamiral rütbesiyle sırasıyla Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, Hücumbot Filosu Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanlığı görevlerini yerine getiren Ora. ÖZBAL 2012 yılında Tümamiralliğe terfi etmiş, 2012 - 2013 tarihleri arasında Deniz Harp Okulu Komutanlığı, 2013-2014 tarihleri arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur.

30 Ağustos 2015 tarihinde Koramiralliğe terfi eden Oramiral Adnan ÖZBAL, 2014 -2016 tarihleri arasında Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı, 2016 - 2017 tarihleri arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı görevlerini deruhte etmiştir.

02 Ağustos 2017 tarihli Yüksek Askeri Şura kararları gereğince Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak atanan Oramiral Adnan ÖZBAL, 22 Ağustos 2017 tarihinde 26'ncı Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak göreve başlamıştır.

30 Ağustos 2018 tarihinde itibaren Oramiral rütbesine terfi etmiştir.

Evli ve bir kız çocuk babası olan Oramiral Adnan ÖZBAL İngilizce bilmektedir.