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Spor Deniz Kiraz'ın hedefi Balkan Şampiyonası
Spor

Deniz Kiraz'ın hedefi Balkan Şampiyonası

Yeniakit Publisher
2023-05-04 09:59:00 -
Deniz Kiraz'ın hedefi Balkan Şampiyonası

Manisa’nın Alaşehir ilçesinden yetişen ve henüz 11 yaşında olan Deniz Kiraz, Türkiye’yi Balkanlar’da temsil edecek.

Denizli’de yapılan Türkiye Karate Şampiyonası’nda 2012 doğumlular arasında 40 kiloda Türkiye ikincisi olan Deniz Kiraz, gümüş madalya kazandı. 59 ilden gelen 3 bin 600 sporcunun arasından derece yapmayı başaran Deniz Kiraz, Alaşehir’i sevince boğdu.

Denizli’de Türkiye Karate Şampiyonası ile birlikte Uluslararası Balkan Karate Şampiyonası seçmelerinin yapıldığını vurgulayan Alaşehir Belediye Spor Karate Antrenörü Bilal Gültekin, Deniz Kiraz’ın milli takıma seçilmesinden dolayı kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Türkiye Şampiyonası’nda gümüş madalya alan Deniz’den Uluslararası Balkan Karate Şampiyonası’nda da derece beklediklerini ifade eden Gültekin, "Alaşehir’de karate çok büyük ilgi görüyor. Belediye Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu da her türlü maddi manevi desteğini veriyor. Deniz’in başarıları Alaşehir’de örnek olacak, karateye olan ilgili daha da arttıracaktır" diye konuştu.

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