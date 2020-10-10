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Siyaset Deniz Gezmiş’in ismini vermişlerdi… Tepkilerin ardından CHP'li belediyeden geri adım
Siyaset

Deniz Gezmiş’in ismini vermişlerdi… Tepkilerin ardından CHP'li belediyeden geri adım

Komünist banka soyguncusu Deniz Gezmiş’in ismini bir parka veren CHP'li Ataşehir Belediyesi, gelen tepkilerin ardından geri adım attı. Söz konusu parkın ismi, “Deprem Parkı” olarak değiştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 10:02:00 - 2020-10-10 10:13:17
Deniz Gezmiş’in ismini vermişlerdi… Tepkilerin ardından CHP'li belediyeden geri adım

Ataşehir'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılışını yaptığı 'Deniz Gezmiş' parkının adı ‘Deprem Parkı’ olarak değiştirildi.

Hürriyet'ten Özgür Altuncu'nun haberine göre, vatandaşların şikayetinin ardından 16 Eylül 2020 tarihinde Ataşehir Kaymakamlığı belediyeye resmi bir yazı göndererek ismin kaldırılmasını istedi. Kaymakamlıktan gelen yazı üzerine Ataşehir Belediyesi, ‘Deniz Gezmiş Parkı’ yazısını sökerek geri adım atmak zorunda kaldı. İsmin kaldırılmasının hukuki gerekçesi ise ana arterde yer alan parka isim verme yetkisinin ilçe belediyesinde değil, İBB Meclisi’nde olması.

Vatandaşlar şikayet etti

Bazı vatandaşların şikayeti üzerine de idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda parka ismin hukuksuz şekilde verildiğine hükmedildi. İsim verme yetkisinin İBB Meclisi’nde olduğu hatırlatılıp, ismin kaldırılması talep edildi.

Heykel duruyor

9 yıl sonra gelen bu talep üzerine İBB tarafından ilan edilen deprem parkları arasında yer aldığı için parka geçici olarak Deprem Parkı adı verildi, İBB tabelası konuldu. Deniz Gezmiş’in heykeli ise parkta duruyor.

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Yorumlar

sizofren savar

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