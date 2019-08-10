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Deniz Feneri de ihtiyaç sahiplerine el uzatıyor

Vekalet yoluyla kurbanlarını Deniz Feneri Derneği’ne bağışlamak isteyen hayırseverler, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 19:54
Deniz Feneri de ihtiyaç sahiplerine el uzatıyor

Kurban bedelinin 720 lira olarak belirlendiği kampanya kapsamında geçen yıl toplamda 11 bin hisse kesen dernek, bu yıl bu rakamın üzerine çıkmayı hedefliyor. Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Avukat Mehmet Cengiz, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kurbanların bir bölümünün Türkiye’de, bir bölümünün de yurt dışında açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olarak yaşandığı ülkelerde kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız.”

Deniz Feneri Derneği ne yapacak?

Yüzyılın iyilik hareketi, 2019 yılı Kurban çalışması kapsamında Türkiye ile birlikte 30 ülke ve bölgede kurban bağışlarını sahiplerine ulaştıracak. Bu yıl da kurban vesilesiyle yeryüzüne dağılacak iyilik elçileri, kendilerini dört gözle bekleyen kardeşlerine sadece kurban eti götürerek değil, aynı zamanda hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik çeşitli projelerle de destek olmaya devam edecek. Deniz Feneri Derneği gönüllüleri, hayırseverlerin kurbanlarını kesip muhtaçlara ulaştırmak için yollara düştü. Kimisi saatlerce uçak yolculuğu yapacak, kimisi doğru dürüst yolu bile olmayan bölgelerde zor şartlar altında ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. Gittikleri bölgelerde gönüllülerimiz, her şeye rağmen kendilerine emanet edilen kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Kardeşlik duyguları güçlenecek

Deniz Feneri Derneği, kurban hisselerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken toplumlar arasında bir kardeşlik köprüsü kurmak ve insanlara umut ışığı olabilmek için bölge insanlarını sevgiyle kucaklayacak. Bağışçılarımızın vekalet yoluyla bağışladıkları kurbanları dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara ulaştırıp, Müslümanlar arasındaki kardeşlik, paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeyi hedefliyoruz.

İnsani yardımda öncelikli bölgeler

Kurban organizasyonunda önceliğimiz mülteci kampları, savaş, doğal afet, kronik açlık ve yoksulluk bölgeleri ile yaşlılar, kimsesizler, dullar, yetimhaneler, okullar ve hastaneler olacak. Bu kapsamda Suriye, Filistin, Somali, Kenya, Yemen, Bangladeş ve Arakan ön planda tutulacak.

Kurbanlar nasıl bağışlanabilir?

Hayırsever vatandaşlar, bağışlarını Deniz Feneri Derneği’nin merkezine yada temsilciliklerine gidilerek elden, internet üzerinden online olarak ya da 0212 414 60 60 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak yapabiliyor.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 19:54
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