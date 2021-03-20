Deniz Çoban: Sezonun en büyük hatası

Eski Hakem Deniz Çoban, Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

Deniz Çoban'ın Beinsports'taki değerlendirmleri şöyle:

"Volkan Bayarslan'ın performansı benim açımdan kötüydü. Daha maçın başında Galatasaraylı futbolcu rakip yarı alana geçti, böyle başlattı maçı.

Rizespor'un ilk golünde Galatasaray'ın attığı taç yanlış atılmış, Rizespor'a vermesi gerekirdi atışı ama bunun avantajı yok."

"Galatasaray'ın ilk golünde faul var"

Galatasaray'ın ilk golünde Luyindama faul yapıyor. Bu golün iptali gerekir ama VAR açısından karışılacak bir pozisyon değil. VAR'ın karışmaması doğru ama hakemin bunu iptal etmesi lazımdı.

"Etebo'nun pozisyonu bariz gol şansı"

Etebo topla ilerlerken Selim Ay onun dengesini bozuyor. Selim bu hamleyi yaptığı için Etebo topu sola doğru açıyor. Bu net bir bariz gol şansı. Kırmızı kart gerekirdi. Etebo'nun geçmesi durumunda Selim'in yetişmesi imkansız. Bariz gol şansı ve net bir kırmızı kart..

"Çaykur Rize'nin penaltısı doğru"

Çaykur Rizespor'un penaltısında hakem, işareti yardımcı hakemden alıyor. Pozisyona VAR ofsayt çizgisi çekiyor. Skoda ofsayt olsa, penaltı iptal mi olacaktı? Hayır. Buna neden çizgi çekiliyor? Pozisyonun içinde değil Skoda... VAR hakemleri konsantrasyonlarını ciddi şekilde kaybettiler. Penaltı ise çok net. Doğru karar.

"VAR ile konuşmaya başladı"

Yedlin'in ikinci sarı kartına bakalım. Pozisyon ceza alanının dışına... Peki sarı kart doğru mu ona bakalım? Umut vadeden bir atak mı? Değil. Volkan Bayarslan da sarı kartı bu yüzden vermedi. Ama sonra barajı ayarlarken, VAR ile konuşmaya başladı. VAR'dan faulün yerini öğrendi.

"Sezonun en hatalı kararı"

Sezonun en hatalı kararına tanık olduk. VAR asla ikinci sarı karta müdahale etmez. 95 saniye sonra zaten müdahale etmez. VAR ile konuşuyor hakem burada. Protokolle oynuyorlar. Protokol müsaade etmemesine rağmen ikinci sarı kartı verdiriyor. Tam 95 saniye sonra... Ve yüzde 100 bir sarı kart da değil. Protokolde açıkça der ki, 'İkinci sarı karta karışılmaz'...

Yarın öbür gün, diğer kartlara karışmazsa ne olacak? Yardımcı hakemine bakarak penaltı veriyor. 4. hakemini dinleyerek Fatih Terim'e sarı kart veriyor. Burada sorun yok. Ama ikinci sarı için VAR'ı dinliyor.

"Fatih Terim atılmalıydı"

"Bir teknik direktör rakip takımın bölgesine çatışmacı şekilde giderse bu kırmızı kart olur. 'Çatışmacı' ifadesi kural kitabında yazar. Bunu ben söylemiyorum. Fatih hocanın minimum 2. sarı karttan atılması gerekirdi."