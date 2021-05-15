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Aktüel Deniz Çakır'dan kadın siyasetçilere tepki çeken sözler
Aktüel

Deniz Çakır'dan kadın siyasetçilere tepki çeken sözler

Jülide Ateş'in dijital platforma yayınlanan programına konuk olan Deniz Çakır, kadın siyasetçileri imaj üzerinden hedef alarak, “Çok maskülen, çok erkeksi, kadınlığını unutmuş” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 15:39:00 - 2021-05-15 15:42:04
Deniz Çakır'dan kadın siyasetçilere tepki çeken sözler

Jülide Ateş'in dijital platforma yayınlanan programına konuk olan ve bir dönem başörtülü kadınlara hakaret ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Deniz Çakır, tepki çeken açıklamalarda bulundu. İmaj üzerinden kadın siyasetçileri hedef alan Çakır, "Kadın spor spikerlerinden dayatılan bu çok makyaj ve kırmızı ruj, mesela siyasetçi kadınlarda tam tersin. Çok maskülen, çok erkeksi, kadınlığını unutmuş... Kırmızı ruj orada sürülebilmeli, sanki şablon gibiler, ezberletilmiş, benzer durumdalar" diyerek makyaj dayatmasında bulundu.

Siyasete girer misiniz? Şeklinde bir soruya da cevap veren Çakır, “Şu andaki siyasete girmem ama aşırı uzak olduğum bir şey de değil yani. Şu anda girebileceğim bir siyaset yok. Ama bir şekilde bu ülke için bir şeyler yapılmalı, yarınlar için... İleride beni böyle bir şeye inandıracak bir parti olursa, neden olmasın? Şu anda hiçbir partiye kendimi yakın hissetmiyorum. İnanırsam bir partinin bu ülkeyi feraha çıkaracağına, neden olmasın” dedi.

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Yorumlar

oflu baba

SEN ULKEYI FERAHLATMAK ISTIYORSAN GIT KARAKOYDE YUKSEK KALDIRIMDA UC GUN BEDAVA CALIS CEBINDE PARASI OLMAYAN GARIPLER BAYRAM YAPSIN FERAHA KAVUSSUNLAR
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Aynen oyle

Aynen dogru soylemis. Sadece para kazanmak icin, kadinliklarindan birhaber, zaten ikinci sinif olmayi kabullenmis siyasetci kadinlar var memlekette
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