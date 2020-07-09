Deniz börülcesi nelere iyi geliyor? Deniz börülcesinin bilinmeyen faydaları...

Ispanakgiller familyasına ait olan deniz börülcesi, vücuttaki iltihapları atmada çok etkili olmakla beraber birçok hastalığa şifa olabiliyor. Vitamin ve mineral deposu olarak bilinen bu inanılmaz besin, uzmanlar tarafından tavsiye edilen besinler arasında yer alıyor.

Halk arasında kurşun oyu veya tuzlu ot olarak da anılan deniz börülcesi, yüzyıllardır alternatif tıpta ilaç olarak kullanılıyor. Yapılan birçok araştırma, bu inanılmaz besinin içerdiği tuz ile birlikte guatr gibi ciddi hastalıkların yaşanma riskini en aza indirdiğini göstermiştir.

İşte uzmanların 'şifa deposu' olarak tanımladığı deniz börülcesinin inanılmaz faydaları...

- Sodyum ve kükürt maddeleri bakımından zengindir. İdrar problemlerine iyi gelir.

- Yüksek lif içermesiyle birlikte sindirim problemlerine birebir gelir. Metabolizmayı düzenler; ishal ve kabızlık gibi rahatsızlıkların yaşanmasını engeller.

- İçerdiği tuz mineralleri sayesinde tuz oranını dengeler, guatr hastalığına birebir gelir.

- Uzun süreli tokluk hissi verir. Bu özelliği ile birlikte kilo vermeye yardımcıdır.

- C vitamini bakımından da zengindir. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirir, çeşitli hastalıklara karşı vücuda kalkan olur.

- Mide rahatsızlıklarına karşı oldukça etkilidir.

- Karaciğerde biriken iltihaplı hücreleri yok eder.

- İçerdiği kalsiyum ve potasyum sayesinde kemik sağlığını korur.

- Cilt sağlığına da iyi gelir. Cildin parlak ve güçlü görünmesini sağlar.