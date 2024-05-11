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Gündem Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan CHP'nin skandal kararına 'Nazi' benzetmesi
Gündem

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan CHP'nin skandal kararına 'Nazi' benzetmesi

Yeniakit Publisher
2024-05-11 11:56:00 -
Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan CHP'nin skandal kararına 'Nazi' benzetmesi

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP'nin yerel seçimlerin ardından 'parti aleyhine açık veya gizli çalışma yürüten üyelerle ilgili ihraç istemiyle disiplin sürecinin başlatılacağı' kararına ‘Nazi' benzetmesi yaparak tepki gösterdi.

CHP, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından "parti aleyhine açık veya gizli çalışma yürüten üyelerle ilgili ihraç istemiyle disiplin sürecinin başlatılacağı" duyurulmuştu. Fişleme olarak görülen uygulama tepki çekmişti.

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal da sosyal medyadan tepki gösterdi: Bu birbirine düşürücü yazı örgütlere gönderilsin sonra da emekliye, öğretmene 'ben demokratım gelin miting yapalım' densin. 'Nazi Almanyası'nda komşuları, aileleri ve arkadaşları hakkındaki bilgileri Gestapo'ya aktaran vatandaşlar ödüllendirildi. Buna bilgilendirme deniyordu. Demokrat değil diye eleştirdikleri AK Parti'de böyle birbirine düşürücü bir yazı asla gönderilmez. Bu zihniyeti bir de ülke yönetiminde düşünsenize. Kimsenin bilgi vereceğini ummuyorum ama ihraç edilenlere ve edileceklere geçmiş olsun.

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