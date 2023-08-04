Deniz Baykal'ın eşi kaza geçirdi! Hastaneye kaldırıldı...
Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, dengesini kaybederek yere düşüp kafasını kaldırıma çarptı. Hastaneye kaldırılan Baykal’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.
Şubat ayında hayatını kaybeden Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, geçirdiği kazanın ardından hastaneye kaldırıldı.
Sıcaktan etkilendi!
Antalya’da hava sıcaklığının aniden yükseldiği temmuz ayı ortasında Bahçelievler mevkiinde yolda yürüdüğü sırada aşırı sıcağın etkisiyle dengesini kaybedip düşen ve başını kaldırıma çarpan Olcay Baykal, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Aldığı darbenin etkisiyle beyin sarsıntısı geçiren Baykal, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Baykal’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.