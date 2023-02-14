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Siyaset Deniz Baykal'ın cenaze namazını Ali Erbaş kıldırdı
Siyaset

Deniz Baykal'ın cenaze namazını Ali Erbaş kıldırdı

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 14:37:00 -
Deniz Baykal'ın cenaze namazını Ali Erbaş kıldırdı

CHP eski genel başkanı ve eski başbakan yardımcısı Deniz Baykal hayatını kaybetti. Baykal için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Baykal'ın cenaze namazı, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazını takiben kılındı. Namazı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da namazda saf tuttu.

Cenaze namazının ardından Baykal, Devlet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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