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Deniz Baykal'dan flaş çağrı: Harekete geçmek lazım

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Suriye'de yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada,"Türkiye'de herkesin el ele verme zamanının geldiğidir. Şimdi oturup el ele baş başa konuşmayacağız da ne zaman konuşacağız? Bir an önce hiç gecikmeden olmadık şeylere takılmadan, işin büyüklüğünü düşünerek herkesin bu konuda harekete geçmesi lazım" dedi.

23 Ağustos 2019 Cuma 15:08
Deniz Baykal'dan flaş çağrı: Harekete geçmek lazım

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, "Türkiye'de herkesin el ele verme zamanının geldiğidir. Şimdi oturup el ele baş başa konuşmayacağız da ne zaman konuşacağız? Bir an önce hiç gecikmeden olmadık şeylere takılmadan, işin büyüklüğünü düşünerek herkesin bu konuda harekete geçmesi lazım" ifadelerini kullandı

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Suriye krizi ve son gelişmelere ilişkin olarak, "Ortak akıl, ortak çözüm geliştirerek üstesinden gelinecek sorunlar" dedi. Eski CHP lideri, Antalya Milletvekili Baykal, "Suriye krizi nasıl çözülür" sorusuna yanıt verdi.

"Sorunlar paylaşılarak çözülür"

Baykal, "Önce kendi içimizde kendi içimizde konuşarak bu sıkıntılar, iktidarın ya da bir kişinin halledebileceği sorunlar değil. Ortak akıl, ortak çözüm geliştirerek üstesinden gelinecek sorunlar. Bugün biz biriyle çatışıyor gibi gözüken partilerin, liderlerin sorumluların bir araya gelip özgürce içlerini açarak, duygularını paylaşarak sorunları çözebiliriz" dedi.

Baykal sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama gördüğüm Türkiye'de herkesin el ele verme zamanının geldiğidir. Şimdi oturup el ele baş başa konuşmayacağız da ne zaman konuşacağız? Bir an önce hiç gecikmeden olmadık şeylere takılmadan, işin büyüklüğünü düşünerek herkesin bu konuda harekete geçmesi lazım. Bunun yapılması ancak çıkış yolunun samimiyetle arayan, kendine güvenen, karşısındakilere değer veren anlayışla mümkün. Buna ihtiyacımız var."

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 15:08
  1. Antalya
  2. Deniz Baykal

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