AK Parti ve HDP'de milletvekilliği yapan Dengir Mir Mehmet Fırat, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı ve HDP eski Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Peki Dengir Mir Mehmet Fırat ne zaman nerede toprağa verilecek?

Alınan bilgiye göre, Bayındır Hastanesinde yaklaşık 6 haftadır akciğer kanseri tedavisi gören Dengir Mir Mehmet Fırat, gece yarısı hayatını kaybetti. Dengir Mir Mehmet Fırat'ın cenazesi ikindi namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

8 Ağustos 1943'te Adıyaman'ın Kahta ilçesinde doğan Dengir Mir Mehmet Fırat, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

AK Parti Kurucular Kurulu üyeleri arasında yer alan ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliklerinde bulunan Fırat, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

AK Parti'den 21'inci dönem Adıyaman, 22'nci dönem Mersin, 23'üncü dönem Adana milletvekili olan Fırat, 8 Kasım 2008'de AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı ile birlikte MYK ve MKYK üyeliklerinden istifa etti.

2011 yılındaki seçime kadar milletvekilliği görevini yürüten ve partideki görevlerinden istifasına rağmen AK Parti üyeliği süren Fırat, 28 Temmuz 2014'te Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nden hemen önce partisinden ayrıldığını duyurdu. Fırat, 2015 genel seçimlerinde HDP'den 25'inci dönem Mersin milletvekili seçildi.

TBMM'nin 21'inci döneminde Meclis Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olan Fırat, 21 ve 22'inci dönemde de Tunus Dostluk Grubu Başkanlığı görevinde bulundu. İyi düzeyde İngilizce bilen Fırat, evli ve 2 çocuk babasıydı.